Москва, , 15:53 — REGNUM При введении расходов на цифровую инфраструктуру ЖКХ рост тарифов на коммунальные услуги не исключён, причём, для всех групп потребителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

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«Возможное ограничение увеличения тарифов может быть обойдено за счёт обоснования роста прочих расходов компаний и перераспределения части расходов на нужды цифровизации.

Не исключено, что может ухудшиться качество предоставляемых услуг, что также станет аргументом в пользу увеличения тарифов. Если тарифы на услуги ЖКХ в ряде регионов вырастут, то это может негативно отразиться на положении населения, вызовет социальное напряжение.

Сокращение потребления подорожавших коммунальных услуг, может негативно отразиться на положении самих организаций ЖКХ, ухудшит их финансовое состояние. Кроме того, не исключено увеличение серого и черного рынков коммунальных услуг, когда потребители будут стараться получать такие услуги, не заплатив по новым тарифам или вообще.

Это в свою очередь чревато риском увеличения числа аварий на коммунальных сетях, что отразится на добросовестных потребителях, которые лишатся доступа к воде или окажутся без тепла зимой.

Возможно, необходимо найти другие источники финансирования цифровизации отрасли, например, снижение налоговой нагрузки компаний отрасли с обязательством направить высвободившиеся средства на эти цели», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, включить в тарифы на услуги ЖКХ расходы на IT-технологии предлагает Минстрой России.

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