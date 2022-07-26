Москва, , 15:51 — REGNUM Следственный комитет России установит обстоятельства атаки со стороны военных формирований Украины на пункт пропуска «Троебортное» в Брянской области. Об этом в следственном ведомстве сообщили 26 июля.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства атаки со стороны ВСУ территории Брянской области, а также новых преступлений националистов в отношении мирного населения Донбасса», — говорится в сообщении в телеграм-канале СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, пункт пропуска «Троебортное», расположенный в Севском районе Брянской области, был атакован украинским дроном утром 26 июля. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, с квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство.

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В результате обстрела ранены четыре человека. Позднее один из пострадавших скончался.

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