Москва, , 15:51 — REGNUM Министерство финансов России разработало поправки в законодательство, согласно которым сотрудники отечественных компаний, работающие за рубежом, должны будут платить налоги в РФ, сообщается 26 июля на сайте министерства.

Министерство финансов России Providefin.ru

«Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», — говорится в заявлении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находятся несколько законопроектов, предполагающих прогрессивную ставку НДФЛ в зависимости от получаемого дохода.

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