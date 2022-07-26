Москва, 26 июля 2022, 15:51 — REGNUM Министерство финансов России разработало поправки в законодательство, согласно которым сотрудники отечественных компаний, работающие за рубежом, должны будут платить налоги в РФ, сообщается 26 июля на сайте министерства.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находятся несколько законопроектов, предполагающих прогрессивную ставку НДФЛ в зависимости от получаемого дохода.
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