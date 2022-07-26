Вашингтон, , 15:50 — REGNUM На сегодняшний день у Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нет альтернатив. Об этом 26 июля заявил специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

Ядерное оружие США National Museum of the USAF

«Я оптимистично настроен относительно перспектив Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку альтернатив ему нет, ни в виде промежуточного варианта договора, ни в виде иного соглашения», — приводит его слова РИА Новости.

При этом обзорная конференция ДНЯО, являющаяся главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения, и проходящая раз в пять лет, состоится в Нью-Йорке в период с 1 по 26 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для того, чтобы избежать ядерной войны России, Украине и западным странам нужно договориться о прекращении конфликта на украинской территории.