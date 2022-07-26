В США заявили, что у ДНЯО отсутствуют альтернативы
Вашингтон, 26 июля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. На сегодняшний день у Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нет альтернатив. Об этом 26 июля заявил специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.
«Я оптимистично настроен относительно перспектив Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку альтернатив ему нет, ни в виде промежуточного варианта договора, ни в виде иного соглашения», — приводит его слова РИА Новости.
При этом обзорная конференция ДНЯО, являющаяся главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения, и проходящая раз в пять лет, состоится в Нью-Йорке в период с 1 по 26 августа 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для того, чтобы избежать ядерной войны России, Украине и западным странам нужно договориться о прекращении конфликта на украинской территории.