София, 26 июля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Представители действующего министерства образования и науки (МОН) Болгарии объявили о начале реализации масштабной программы дополнительных капиталовложений в прикладные научные исследования в стране. Об этом 26 июля сообщает софийская информационная служба News. bg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, на рассмотрение Народного собрания (парламента) Болгарии представлен законопроект, предусматривающий «создание финансовых, координационных и институциональных инструментов для развития болгарской науки».

Документ вводит систему льгот в отношении частных болгарских предприятий, вкладывающих средства в систему МОН.

«В свою очередь болгарское государство гарантирует для таких инвесторов снижение налогов и увеличение числа льгот», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По некоторым данным, за нововведение готово проголосовать абсолютно большинство болгарских парламентариев.