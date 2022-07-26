Москва, , 15:48 — REGNUM Расширение круга стран, которые готовы принимать российских туристов, особенно с упрощенным визовым режимом — безусловно, позитивная новость для туристической отрасли, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Виза Suncity-travel.com

«На данный момент число направления для отдыха сильно ограничено ввиду обоюдного закрытия воздушного пространства между Россией и рядом стран, в том числе ЕС.

При этом россияне с начала пандемии коронавируса сильно ограничены в путешествиях, поэтому спрос на новые направления, часть из которых можно назвать экзотическими, будет высоким.

Кроме того, рост спроса на поездки за рубеж будет также подстегиваться за счет запрета на полеты в 11 аэропортов России, что сильно ограничивает возможность для внутреннего туризма.

В то же время расширение маршрутной сетки будет положительно сказываться на работе российских авиаперевозчиков, которые, не успев оправиться от удара пандемии, оказались в еще более плачевном положении под влиянием западных санкций», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что переговоры об упрощении визового режима начали Россия и 18 стран.

Читайте также: Россия и почти 20 стран начали переговоры об упрощении визового режима