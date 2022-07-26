Кишинёв, 26 июля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Дежурные службы полиции Молдавии за последние сутки получили ложные сообщения о «минировании» 43 объектов в различных городах. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба генерального инспектората полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«За последние 24 часа полиция зафиксировала два ложных сообщения о закладке взрывоопасных предметов в 43 местах, — говорится в сообщении. — Автора одного из этих двух сообщений удалось установить».

По данным пресс-службы, злоумышленники назвали 23 «заминированных» объекта в Кишинёве, 13 — в Бельцах и семь — в Гагаузии. По данным случаям завели уголовное дело.

Стоит отметить, что с начала года в полицию Молдавии поступили 43 ложных сообщения о заложенных бомбах на 207 объектах. В каждом случае на место для проверки выезжали представители соответствующих служб.