Парун, Афганистан, 26 июля 2022, 15:43 — REGNUM В афганской провинции Нуристан разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирает информацию об улемах, служивших при предыдущем правительстве Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан
Афганистан
(сс) Olgamielnikiewicz

На условиях анонимности они сообщили, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирает личную информацию об улемах, которые работали в силовых структурах предыдущего правительства.

Согласно источникам, сбор данных осуществляется негласно, вся полученная информация передаётся в Кабул.

Ряд богословов говорят, что это осуществляется с целью устранения улемов, сотрудничавших с предыдущим правительством.