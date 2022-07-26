* Талибы — запрещённая в России организация

Парун, Афганистан, 26 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В афганской провинции Нуристан разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирает информацию об улемах, служивших при предыдущем правительстве Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

На условиях анонимности они сообщили, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирает личную информацию об улемах, которые работали в силовых структурах предыдущего правительства.

Согласно источникам, сбор данных осуществляется негласно, вся полученная информация передаётся в Кабул.

Ряд богословов говорят, что это осуществляется с целью устранения улемов, сотрудничавших с предыдущим правительством.