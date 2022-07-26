Курск, 26 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Курской области за последние двое суток утонули три человека. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасательный круг

В посёлке Стрелецкое Обоянского района погиб 32-летний мужчина, в деревне Лески Черемисинского района утонул 24-летний мужчина. В Курске в реке Кривец утонул 61-летний мужчина.

По всем фактам организованы процессуальные проверки, в рамках которых следователи установят обстоятельства произошедшего.