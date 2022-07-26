В Курской области за два дня утонули три человека
Курск, 26 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Курской области за последние двое суток утонули три человека. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Спасательный круг
В посёлке Стрелецкое Обоянского района погиб 32-летний мужчина, в деревне Лески Черемисинского района утонул 24-летний мужчина. В Курске в реке Кривец утонул 61-летний мужчина.
По всем фактам организованы процессуальные проверки, в рамках которых следователи установят обстоятельства произошедшего.