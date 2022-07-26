Калининград, 26 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Из «большой» России в Калининградскую область планируют завезти 70 тыс. тонн цемента. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков, во вторник, 26 июля.

A. Savin, WikiCommons Калининград

Он отметил, что переговоры с «Евроцементом» успешно проведены. «У них в планах на август поставить в Калининградскую область ещё 1 000 вагонов общим объёмом 70 000 тонн цемента с учётом того, что по транзиту не будет ухудшений со стороны Литвы», — рассказал он.

Как отмечается, первые составы со стройматериалом могут отправиться в Калининградскую область уже 28 июля.