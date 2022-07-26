Москва, 26 июля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Неон широко используется в электронной промышленности при изготовлении полупроводников и микросхем. Однако сейчас большая часть таких производств сосредоточена в «недружественных странах», в первую очередь на Тайване и в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент инсталляции «Неоновый город»

«Соответственно, ожидать от них того, что они станут закупать у России неон в условиях жесткого политического противостояния, не приходится. Однако сейчас активно развивает свое производство микрочипов Китай, делающий в этом немалые успехи.

И у Китая сейчас тоже не лучшие отношения с США, а тем более Тайваня. Вкупе с тем, что для России сейчас доступ к микрочипам производства тайваньских и западных компаний ограничен, а собственное их производство развивается менее интенсивно, чем в Китае, где уже освоено производство чипов по технологии 7 нанометров, открываются возможности по расширению взаимной торговли на этом направлении.

Россия может поставлять в Китай сапфировое стекло и инертные газы, а покупать микроэлектронику. Ну и свое производство постепенно развивать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр торговли страны Денис Мантуров заявил, что в России производство неона будет настолько увеличено, что страна сможет обеспечить четвёртую часть мировых потребностей в этом газе.

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