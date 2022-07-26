Судак, Крым, 26 июля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. На площадке арт-кластера «Таврида» 25 июля стартовал новый образовательный заезд под названием «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе арт-кластера 26 июля.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ» Академия наставничества

В смене примут участие 293 артиста симфонического оркестра, композитора и менеджера в сфере академического искусства из 48 регионов России, Донецкой и Луганской Народных Республик. Заезд объединил две арт-школы — классической музыки под управлением Юрия Башмета и джазовой музыки под управлением Игоря Бутмана.

В рамках смены участники в течение недели молодые музыканты совместно с опытными наставниками будут работать над постановкой «Зарождение» и большим джазовым концертом. Шоу классической музыки состоится 30 июля 2022 года на территории строительства Университета креативных индустрий — образовательного центра, который начнет работу в 2023 году и станет ядром арт-кластера «Таврида» и флагманской организацией туристско-образовательного кластера «Таврида. АРТ» в бухте Капсель в Крыму.

Добавим, что параллельно с музыкальными арт-школами на «Тавриде» проходит школа лидеров креативной экономики «Меганомика». Это образовательный проект, созданный в 2021 году как площадка для апробации образовательных программ будущего Университета креативных индустрий.