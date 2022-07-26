Бишкек, 26 июля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. За последние четыре месяца стоимость золотого запаса Национального банка Киргизии упала почти на 7,7 млрд сомов (5,5 млрд рублей) или более чем на 13,9%, передаёт «24. kg» сегодня, 26 июля.

Золото

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По имеющейся информации, в марте 2022 года запасы золота, находящегося в распоряжении финансового регулятора, оценивались в чуть больше чем 55 млрд сомов (39,4 млрд рублей).

В начале июля этот показатель снизился до 47,3 миллиарда сомов (33,9 млрд рублей) из-за общемировой тенденции снижения цен на золото и ряда других факторов.

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