Тюмень, , 15:39 — REGNUM В Тюменскую область доставят назальную вакцину от COVID-19 «Спутник-V». Об этом сообщила специалист департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич.

Вакцина от коронавируса Пресс-служба новосибирского аэропорта «Толмачёво»

«Ожидается поставка насадок-распылителей для интраназального применения вакцины «Спутник-V». Поставить прививку можно бесплатно. Предварительный медицинский осмотр необходим для людей с хроническими заболеваниями», — отметила представитель ведомства.

Надежда Казакевич напомнила тюменцам, что для коронавирусной инфекции ревакцинация должна производиться каждые шесть месяцев.

«Это связано с тем, что иммунная память против вируса и антитела хранятся в организме в течение полугода», — отметила медик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за минувшие сутки зафиксировано 45 выздоровевших и восемь госпитализированных с COVID-19. За сутки на 26 июля коронавирус выявили у 48 тюменцев. Это на четыре человека больше, чем днём ранее.

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