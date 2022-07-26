Москва, , 15:38 — REGNUM После утверждения обвинительного заключения Генеральная прокуратура России направила уголовное дело в отношении Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе, в судебную инстанцию. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд Joe Gratz

Уточняется, что по существу дело будет рассматривать Пермский краевой суд.

Согласно обвинительному заключению, Бекмансуров 20 сентября 2021 года устроил стрельбу в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Читайте также: СКР завершил расследование дела о стрельбе в вузе Перми

Напомним, Бексансурова обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ — в убийстве, в покушении на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленное уничтожение имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, устроившего стрельбу в пермском вузе Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС, в которого нападавший также произвёл выстрел. Кроме того, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. рублей.

Ранее по теме: После расстрела в пермском вузе против ректора возбудили уголовное дело