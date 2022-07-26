Бишкек, , 15:38 — REGNUM Возраст выхода на пенсию в Киргизии останется прежним — повышать его власти не планируют. Об этом заявил председатель социального фонда Бактияр Алиев на пресс-конференции сегодня, 26 июля.

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Он отметил, что пенсионная реформа в стране завершена, и соответствующие документы уже направлены на согласование в госорганы.

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«Каких-либо радикальных изменений нет. Но мы хотим с 2023 года облегчить процедуру оформления пенсии — сделать так, чтобы граждане не ходили и не собирали необходимые для этого документы», — подчеркнул глава соцфонда.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. В республике насчитывается около 728,2 тысячи получателей пенсий.

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