Москва, 26 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Установить внесудебную блокировку публикаций с призывами к сбору средств для финансирования противника в условиях военных действий с участием Российской Федерации предложил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

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«Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге идут украинским боевикам и неонацистам. Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма», — заявил Пискарёв.

Законопроект находится на рассмотрении в Генпрокуратуре РФ, ФСБ, Минюсте России, Росфинмониторинге и по нему получен положительный отзыв Роскомнадзора.