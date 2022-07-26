Хельсинки, , 16:44 — REGNUM Европейская комиссия предоставила около 95 миллионов евро в виде финансирования из Европейского фонда обороны промышленному консорциуму, который разрабатывает будущие транспортные решения для сухопутных войск девяти европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Финляндии.

Танк Leopard 2A4 армии Финляндии Vestman

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Финляндия, Бельгия, Дания, Латвия, Норвегия, Франция, Австрия, Греция и Испания подписали письмо о намерениях по разработке бронетехники следующего поколения в декабре 2021 года. Подписанты во главе с Финляндией поддержали проектное предложение совместного европейского промышленного консорциума (FAMOUS 2, European Future Highly Mobile Augmented Armored Systems 2). Целью проектного предложения является улучшение характеристик новой и существующей бронетехники.

Финансирование предоставляется из Европейского фонда обороны, который был запущен в 2021 году с целью повышения конкурентоспособности, эффективности и инновационного потенциала европейской оборонной промышленности и исследовательского сообщества. Общий бюджет фонда на период 2021—2027 годов составляет около 8 миллиардов евро.

«Украинский кризис коренным образом изменил ситуацию с безопасностью в Европе. Сейчас как никогда важно работать вместе, чтобы развивать возможности, необходимые для европейской обороны и нашей национальной обороны. Европейский фонд обороны укрепляет европейскую и финскую оборонную промышленность для безопасности в Европе», — сказал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

В Финляндии проект связан с развитием мобильности финской армии в Арктике в рамках проекта по поиску нового транспортного решения для замены существующего парка вездеходов, который устаревает и будет выведен из эксплуатации. Результаты текущего технико-экономического обоснования будут использованы для создания концепции транспортного средства, которая будет превращена в прототип с помощью выделенного финансирования.

«Новое транспортное решение, разработанное в рамках совместного проекта, призвано обеспечить основу для мобильности с высокими возможностями в ближайшие десятилетия, особенно в сложных погодных и рельефных условиях северного региона. Новая система транспортных средств должна обладать превосходной тактической и оперативной мобильностью. Цель состоит в том, чтобы новая машина была разработана в течение следующих нескольких лет, а последующие решения о закупках будут приняты позже», — заявил полковник армии Финляндии Юхан Скитт.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии вступления Финляндии и Швеции в НАТО председатель комиссии по иностранным делам сейма Латвии Рихардс Колс заявил, что присоединение двух приарктических стран к альянсу укрепит ситуацию с безопасностью в Балтийском море, а также в Арктике.

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