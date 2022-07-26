Тирасполь, 26 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В приднестровском городе Бендеры началось строительство экспериментальной дороги, поверхность которой состоит только из плитки. Об этом 26 июля сообщает телеканал «ТСВ Приднестровье».

Тротуарная плитка

По данным журналистов, работы начались на улице Пионерской, которая ведёт к местному кладбищу. На эксперимент решились, так как обычную асфальтовую дорогу, по мнению специалистов, быстро повредят дожди из-за её сильного уклона.

Сообщается, что толщину плитки по такому случаю увеличили с четырёх до шести сантиметров. Кроме того, при устройстве основания используют технологию стабилизации грунта. Специальная машина размельчает старое покрытие и укладывает его заново, перемешав со связующим материалом.

Строитель обещают, что экспериментальная дорога будет выдерживать нагрузку до 14 тонн.