Севастополь, 26 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Восемь новых объектов, в том числе три общежития на полторы тысячи мест планируется построить для Севастопольского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи губернатора Михаила Развожаева и председателя правительства России Дмитрий Чернышенко 26 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Так, в 2025–2026 годах планируется ввести эксплуатацию три общежития на 1,5 тысячи мест, а также котельную. Контракты планируется заключить в ближайшее время.

«Рост масштаба университета сегодня сдерживает только отсутствие общежития. Эти проекты есть в нашей Федеральной целевой программе. Со следующего года строительство будет возобновлено, и мы очень рассчитываем и на общежитие на 1 200 мест, и на реконструкцию комплекса общежитий №3 и №4, на создание дополнительной инфраструктуры в кампусе, которая сделает качество образовательного процесса выше», — сказал Развожаев.

Губернатор также попросил Чернышенко об ускорении работ по ряду проектов.

«Сейчас часть проектов, например, таких как библиотека, сдвинуты сильно вправо — на 2024–2025 год, если перепроектирование будет закончено своевременно, то у нас просьба: по возможности нам на эти проекты хотя бы часть средств сдвинуть влево, чтобы уже начать соответствующие строительные работы», — добавил Михаил Развожаев.

Отметим, что на встрече также обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры в городе. Так, в 2022 году в городе должны появиться две «умные» спортплощадки — обе рядом со школами.