Севастопольский госуниверситет получит три новых общежития
Севастополь, 26 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Восемь новых объектов, в том числе три общежития на полторы тысячи мест планируется построить для Севастопольского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи губернатора Михаила Развожаева и председателя правительства России Дмитрий Чернышенко 26 июля.
Так, в 2025–2026 годах планируется ввести эксплуатацию три общежития на 1,5 тысячи мест, а также котельную. Контракты планируется заключить в ближайшее время.
Губернатор также попросил Чернышенко об ускорении работ по ряду проектов.
Отметим, что на встрече также обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры в городе. Так, в 2022 году в городе должны появиться две «умные» спортплощадки — обе рядом со школами.