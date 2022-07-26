Ясиноватая, ДНР, 26 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу киевских боевиков. Об этом 26 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 15:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что восемь снарядов выпустила артиллерия украинских войск по городу Горловка.