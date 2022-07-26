Тамбов, 26 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Тамбовской области 26 июля выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы четыре человека. Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 738 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 702 пациента, в том числе 21 — за последние сутки.

За весь период скончались 2446 человек. Подтвержден один новый летальный случай.