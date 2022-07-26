Москва, 26 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Счетная палата дала отрицательное заключение на законопроект об увеличении до 18% налога для граждан, зарабатывающих более 50 млн рублей в год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

По его словам, «легкую» версию налога на богатых начали внедрять в России в 2021 году и за счет введения повышенного до 15% налога на доходы россиян, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год, федеральный бюджет получил дополнительно 82,7 млрд рублей.

«В своем заключении Счетная палата нам указывает на отсутствие анализа практики по взиманию повышенного НДФЛ. А ведь эта сверхуспешная практика у всех перед глазами! И она полностью опровергает доводы либералов, которые многие годы уверяли, что прогрессивная шкала налогов для России категорически не подходит и работать не будет. Но когда президент страны, по сути, приказал ввести повышенный НДФЛ, им пришлось подчиниться. Тем сильнее сопротивление попыткам дальше изменять систему налогообложения», — сказал депутат.

Миронов уверен, что подобные изменения в налоговом законодательстве — это единственный путь справедливого перераспределения доходов между богатыми и бедными.

«И мы с этого пути не свернем», — заключил он.