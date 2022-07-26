Москва, 26 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Особенностью туристической отрасли Черногории является то, что она изначально ориентирована на бюджетный отдых неорганизованных туристов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Черногория

«В Черногории не очень много качественных крупных отелей, практически нет крупных развлекательных центров или развитой пляжной индустрии, крупных экскурсионных бюро.

В основном приезжающие в страну туристы снимали дома или апартаменты у местных жителей, питались в мелких местных ресторанчиках, путешествовали по стране самостоятельно. То есть, нет какого-то крупного бизнеса, который бы проводить целенаправленную рекламную кампанию для привлечения туристических потоков из других стран на замену туристам из России.

К тому же, среди населения стран Западной Европы такой отдых не очень популярен, даже молодежь тянется к развитой инфраструктуре и высокому уровню сервиса.

Кроме того, дополнительным бонусом для Черногории при работе с русскими туристами всегда была схожесть языков, русский там везде мог свободно объясниться с местными. Если привлекать туристов из кардинально других регионов, этот бонус пропадет.

С учетом того, что теперь прямое авиасообщение между нашими странами прекращено, туристам приходится добираться через те немногие страны, которые в Россию летают. Так что даже стыковые рейсы через Белград, ранее бывшие одними из самых дешевых, подорожали в несколько раз.

И не только из-за превышения спроса над предложением, но и из-за удлинения маршрута — приходится облетать территорию Украины и примыкающие к ней российские регионы. Да и рост цен на топливо сказывается.

А поскольку неизвестно, как долго будут длиться боевые действия и действовать санкции, авиаперевозчикам нет смысла вкладываться в увеличение количества авиарейсов.

Если цены в стране упадут, частично русских туристов заменят сербы, хорваты, словенцы, македонцы и боснийцы. Но они гораздо менее платежеспособны, чем российские туристы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийская политика Черногории привела к снижению туристического потока в текущем сезоне.

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