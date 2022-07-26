Красногорск, 26 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В 2022 году на территории Подмосковья планируется собрать свыше 470 тыс. тонн зерна. Об этом 26 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметил заместитель председателя регионального правительства Георгий Филимонов, добиться таких показателей удастся в том числе за счёт благоприятных климатических условий.

«В Подмосковье в этом году при благосклонности агроклиматических условий за счет увеличения посевных площадей планируется собрать 474 тыс. тонн зерна, что будет на 36 тысяч тонн больше, чем в 2021 году», — сказал Филимонов.