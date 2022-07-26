Омск, 26 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Омской области 26 июля известило о проведении доследственной проверки по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку-инвалиду. Об инциденте написали интернет-СМИ региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Так, по данным omskgazzeta.ru, речь идет о сыне депутата Законодательного собрания региона Натальи Тузовой. Мальчику, у которого есть заболевание сердца, стало плохо поздно вечером 23 июля: он потерял сознание и стал синеть.

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, вызов в скорую помощь поступил 22:20 местного времени и был передан бригаде Морозовской амбулатории. В 22:33 вызов был передан кардиологической бригаде скорой помощи «Станции скорой медицинской помощи».

Через четыре минуты женщина отменила вызов и повезла ребенка навстречу бригаде. По рации процесс координировали медработники Омской ЦРБ и станции скорой медицинской помощи. В установленный 20-минутный норматив обслуживания вызова бригада уложилась.

Подростка доставили в ГДКБ № 3, где исключили черепно-мозговую травму, а также провели комплекс обследований и поставили диагноз, на основании которого пациента перевели в ГДКБ № 2. После осмотра врач-педиатр больницы рекомендовал госпитализировать мальчика. Поскольку в выходные и праздничные дни детские кардиологи работают в формате консультативных дежурств, то маме необходимо было дождаться, пока специалиста привезут из дома.

Женщина приняла решение покинуть медучреждение вместе с ребенком. Ее пригласили на консультацию к главному внештатному кардиологу региона. Сейчас подросток вместе с матерью госпитализирован в городскую детскую клиническую больницу № 2. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском районе прокуратура восстановила право ребенка-инвалида на получение жизненно-необходимого лекарственного препарата.

Читайте также: Забайкальская прокуратура помогла с лекарством ребёнку-инвалиду