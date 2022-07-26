Москва, 26 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Россия находится в ситуации жёсткой конфронтации с коллективным Западом, и в частности Европейским союзом, МИД предупреждает о возможных ограничениях с шенгенскими визами, которые коснутся в первую очередь рядовых граждан. Об этом ИА REGNUM сегодня, 26 июля, заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

ИА REGNUM Шенгенская виза

Он уверен, что рано или поздно так и произойдёт: «Шенген станет недоступным для российских граждан. Конечно, остаётся вариант соглашений о визах с каждым европейским государством по отдельности. Но таких стран, которые будут готовы пойти на такие шаги в отношении России, может оказаться не очень много. Тем более двусторонние договорённости с отдельными странами, даже если они будут достигнуты, не облегчат поездки российских граждан в Европу. А в некоторых ситуациях даже наоборот».

По его мнению, всё дело в принципиальной позиции руководства Европейского союза. «Эти гуманитарные санкции. Это один из элементов политической и экономической изоляции России, которую пытается осуществить Запад», — добавил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, российские туристы уже столкнулись с трудностями при получении шенгенских виз. При этом директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин подтвердил, что европейские страны могут прекратить выдавать шенгенские визы гражданам РФ.