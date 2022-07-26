Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Ни один из 24 водоемов Санкт-Петербурга не пригоден для купания. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявили 26 июля в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Елена Молчанова ИА REGNUM Ольгинский пруд в Выборгском районе Петербурга.

Для анализа качества воды водных акваторий, расположенных на территории города, на соответствие требованиям санитарного законодательства было отобрано 576 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Как показали результаты исследований, водные акватории реки Ижоры — пляж Взрослый и Детский Колпинского района, пляжи Ольгинского водоема, Верхнего Суздальского, Среднего Суздальского и Нижнего Суздальского озер Выборгского района. Озеро Безымянное Красносельского района, Колонистского пруда Пушкинского района. А также пляжи озера Разлив «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый». Пляжи Финского залива «Кронштадтский» (Кронштадтский район), «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Дюны», «Белые ночи», «Сестрорецкий» (Курортный район) и «Морские Дубки» (Приморский район) не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

«Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам», — предупредили в ведомстве.

Употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.