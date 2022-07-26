Уфа, , 15:39 — REGNUM Обманутые дольщики РОФ «Луч» продолжают голодовку в Уфе. Об этом 26 июля сообщает ИА «Башинформ».

Долгострой Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

Сообщается, что члены жилищно-строительного кооператива «Дуслык-Строй» намерены добиться того, чтобы застройщик был признан банкротом, а правоохранительные органы дали правовую оценку действиям владельца компании.

По информации журналистов, пять обманутых дольщиц РОФ СРЦИЗ «Луч» 21 июля начали голодовку.

«Год назад их ситуация, казалось бы, подошла к логическому завершению — арбитражные суды признали «Луч» банкротом, что давало ключ к достройке дома Фондом развития территорий. Однако владелец «Луча» вновь переиграл обманутых дольщиков — суды стали отказывать в банкротстве РОФ, как бы веря, что он не является застройщиком. А подвергнуть его уголовному преследованию дольщикам удается до сих пор. Сейчас остается последний шаг — кассационная жалоба», — сообщаю журналисты.

По информации журналистов, первым к участникам акции, прибыл прокурор Уфы Сергей Воронов.

«Он пришел к нам, и в результате этой встречи в тот же день мы могли встретиться с прокурором республики. Встреча с Игорем Станиславовичем Пантюшиным длилась 2,5 часа, и у нас забрезжила некоторая надежда — прокурор Башкирии пообещал лично контролировать следственные действия в отношении недобросовестного застройщика. 22 июля мы встретились с руководителем СУ СКР по Башкирии Денисом Чернятьевым», — приводит агентство слова одной из участниц акции.

Сообщается, что обманутые дольщики продолжают голодовку.

«Мы продолжаем голодовку, не сухую, с водой — дольше продержимся», — приводят журналисты их слова.