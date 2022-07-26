Супруга Шредера назвала цель визита бывшего канцлера ФРГ в Москву
Берлин, 26 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер приехал в Москву с целью провести переговоры, сообщила его жена Со Ён Шрёдер-Ким в беседе со Spiegel.
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Герхард Шредер
«Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве», — сказала она.
Spiegel предположил, что главной темой для обсуждения должны стать поставки газа по «Северному потоку», однако неизвестно, с кем именно Шредер ведет переговоры.
Напомним, ранее немецкий телеканал NTV сообщил, что Шредер проводит в Москве свой отпуск.