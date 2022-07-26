Энтеббе, Уганда, 26 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. От проведения переговоров с Украиной никогда не отказывалась Россия. Об этом 26 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Уганду.

Mid.ru Сергей Лавров

«Что касается ситуации на земле и перспектив ее развития, мы тоже об этом сегодня подробно с господином президентом (Уганды Йовери Кагутой Мусевени) говорили. Мы никогда не отказывались от переговоров (с Украиной), потому что всем хорошо известно — любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом», — сказал он.

Также глава МИД РФ уточнил, что страны Запада, очевидно, запретили Киеву договариваться с Москвой на базе соглашений, которые были достигнуты в марте 2022 года в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что африканская страна настроена на сотрудничество с Россией в целом ряде областей.