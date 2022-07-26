Москва, , 15:27 — REGNUM Мировой рынок полупроводников нуждается в поставках российского неона, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Фрагмент инсталляции «Неоновый город» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Неон — это инертный одноатомный газ без цвета и запаха. Неон — один из самых малораспространённых на Земле, его наибольшая концентрация неона наблюдается в атмосфере — 1,82⋅10−3%.

Жидкий неон используют в качестве охладителя в криогенных установках. Неоном наполняют газоразрядные лампы, сигнальные лампы в радиотехнической аппаратуре, фотоэлементы, выпрямители.

Смесь неона и гелия используют как рабочую среду в газовых лазерах. Трубки, заполненные смесью неона и азота, при пропускании через них электрического разряда дают красно-оранжевое свечение, в связи с чем они широко используются в рекламе. Неоновые лампы применяются для сигнальных целей на маяках и аэродромах.

Неон применяют в медицине — смесь неона и гелия облегчает состояние больных, страдающих расстройствами дыхания. Высокочастотный неон используют в производстве чипов в микроэлектронике. Это основной инертный газ в рабочей смеси, которая обеспечивает необходимую длину волны лазера, необходимого для производства чипов.

Лазерные лучи используются в оптической литографиии для отжига поликремниевых тонких пленок при производстве полупроводников и плоскопараллельных дисплеев. Чипы - важнейшая компонента для смартфонов, автомобилей и другой техники.

Основной производитель неона — Россия и Китай. Украинские заводы ранее очищали неон, полученный из России, и выдавали 50% мирового потребления неона. Теперь их производство остановлено.

Заводы других стран могли бы наладить производство неона, однако на это у них может уйти от девяти месяцев до двух лет. Новое производство высокочистого неона запущено сегодня на территории МГТУ им. Баумана.

Благодаря этому производству Россия поможет преодолеть мировой дефицит полупроводников. Комплекс будет работать на отечественных ресурсах смеси, которая вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургов. В следующем году объемы выпуска неона должны вырасти в 2,5 раза до 180 тысяч куб. метров.

В результате Россия сможет обеспечивать до четверти мировых потребностей этого газа. За последние месяцы на фоне истощения запасов неона у производителей чипов стоимость инертного газа возросла в девять раз.

Это сулит неплохую выгоду его основным производителям – России и Китаю. Россия пока имеет всего лишь 1% в международных поставках этого газа на мировые рынки. Есть куда наращивать поставки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России производство неона будет настолько увеличено, что страна сможет обеспечить четвёртую часть мировых потребностей в этом газе, заявил министр торговли страны Денис Мантуров.

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