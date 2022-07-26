Тбилиси, 26 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 26 июля подписала указал о помиловании 11 осужденных, находящихся в заключении. Об этом сообщат пресс-служба президента.

AP Photo, Mindaugas Kulbis Саломе Зурабишвили

По данным пресс-службы, десять человек из числа помилованных смогут вскоре выйти на свободу. Ещё одному Зурабишвили сократила тюремный срок. Также сообщается, что среди помилованных одна женщина.

Стоит отметить, что лидеры оппозиции Грузии ранее неоднократно призывали Зарубивши помиловать экс-президента страны Михаила Саакашвили и его соратника, главы телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамию.