Киренск, Иркутская область, 26 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале 26 июля известил о том, что в Киренском районе потребовалась ликвидация последствий урагана, есть вопросы по восстановлению энергоснабжения.

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«По-прежнему без света — село Кривошапкино, деревни Коммуна, Никольск, Хабарова, Змеиново. В самом Киренске микрорайон Авиатор и точечно по городу. Всего — порядка 2 тысяч человек.

Повреждения серьезные. Энергетики заменяют опоры, восстанавливают сети, расчищают просеки, прокладывают новые высоковольтные линии взамен разрушенных. Но и жителей можно понять. Третий день без электричества. Это серьезно.

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Что касается повреждения домов и другого имущества. Сейчас идёт обследование жилого фонда Киренска и Киренского района. На данный момент осмотрели уже 2238 помещений. 107 — повреждены», — пояснил глава Приангарья.

По его словам, пострадавшие, у которых собран весь пакет документов, подтверждено право собственности и доход не превышает трехкратного размера прожиточного минимума, смогут получить адресную материальную помощь — 20 тысяч рублей на семью.

В ходе заседания комиссии о сложной ситуации на территории доложил и глава Жигаловского района Игорь Федоровский. Из-за обильных дождей два населенных пункта на трассе Жигалово — Лукиново оказались в изоляции. Сельские поселения Тимошинское и Лукиновское. Выпало 68 мм осадков, из-за этого притоки реки Илга вышли из берегов.

«Прогноз синоптиков на ближайшие дни по региону неутешительный. В ряде районов — дожди с сильным ветром. Поручил в обязательном порядке оповестить население. Посмотреть сетку автобусных пассажирских перевозок. В случае ухудшения ситуации локально ограничить или отменить рейсы ради безопасности людей», — отметил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье передано оперативное предупреждение: 27–28 июля местами в регионе прошли сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.

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