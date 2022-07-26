Берлин, 26 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится в Москве, сообщила его супруга Со Ен Ким-Шрёдер.

Ceska strana socialne demokraticka Герхард Шредер

Слова жены бывшего канцлера приводит немецкое издание Spiegel. Женщина рассказала, что её супруг находится не в отпуск, а ведёт переговоры по энергетической политике в Москве.

По информации СМИ, в центре внимания переговоров находятся поставки природного газа из России по трубопроводу «Северный поток 1». Однако с кем именно общается в Москве Шрёдер, не уточняется.

Однако известен маршрут бывшего канцлера. В воскресенье, 24 июля, он прибыл в столицу России через Баку. Во вторник, 26 июля, ожидается обратный вылет.