Spiegel: Шрёдер ведёт в Москве переговоры по энергетике
Берлин, 26 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится в Москве, сообщила его супруга Со Ен Ким-Шрёдер.
Ceska strana socialne demokraticka
Герхард Шредер
Слова жены бывшего канцлера приводит немецкое издание Spiegel. Женщина рассказала, что её супруг находится не в отпуск, а ведёт переговоры по энергетической политике в Москве.
По информации СМИ, в центре внимания переговоров находятся поставки природного газа из России по трубопроводу «Северный поток 1». Однако с кем именно общается в Москве Шрёдер, не уточняется.
Однако известен маршрут бывшего канцлера. В воскресенье, 24 июля, он прибыл в столицу России через Баку. Во вторник, 26 июля, ожидается обратный вылет.