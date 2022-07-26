Энтеббе, Уганда, 26 июля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Уганда настроена на сотрудничество с Россией в целом ряде областей. Об этом 26 июля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил президент Уганды Йовери Мусевени.

Ninifee Бананы

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В частности, речь идёт о взаимодействии в сфере медицины, космических исследований и в освоении мирного атома. Кроме того, по словам главы государства, Уганда хочет нарастить поставки в Россию сельхозпродукции.

«Мы производим много кофе, мы крупнейший производитель кофе в Африке. А также чай, молоко, говядину, зерно, бананы. Мы второй производитель бананов в мире», — указал Мусевени.

Он добавил, что эта продукция поступает в Россию через Западную Европу, хотя Уганда может экспортировать эти продукты питания напрямую.

«Мы можем торговать напрямую», — сказал президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений в страны Африки.