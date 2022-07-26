Ереван, 26 июля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Посол США в Армении Линн Трейси во главе делегации посетила министерство финансов республики, где встретилась с главой ведомства Тиграном Хачатряном. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба минфина.

Photolure Линн Трейси

«Министр представил гостям приоритеты пятилетнего плана правительства и повестку налогово-бюджетной политики минфина», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Хачатрян выразил благодарность в адрес США за оказанную ранее финансовую помощь. Трейси заявила, что американская сторона готова оказывать помощь для проведения в Армении дальнейших реформ.

Сообщается, что на встрече также обсуждалось, как в республике создать благоприятную среду для международных инвестиций.