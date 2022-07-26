Москва, , 15:20 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту исключительных прав на создаваемые NFT-токены, дорабатывается и может быть рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию, отметил член думского комитета по информполитике Антон Ткачёв («Новые люди»).

Подписание закона Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что документ предлагает признавать NFT-токены как «невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра (системе блокчейн)» и закрепить термин в статье 1225 Гражданского кодекса РФ.

По словам Ткачёва, в мире до сих пор нет ни одного аналогичного закона, и Россия может стать первой страной мира, легализовавшей NFT.

«Проект планируется рассмотреть в осеннюю сессию. Но до этого момента нам предстоит проделать большую работу по устранению замечаний комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. А пока наш законопроект сочли «содержащим неопределенность в правовом регулировании». Но наша работа как раз в том и заключается, чтобы разрешать такие неопределённости», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что урегулировать правовой статус NFT решило Минэкономразвития.

«Ведомство, по сути, хочет того же, что и мы. Предприниматели также заявляют о необходимости регулирования. Ведь правовая неопределенность тормозит развитие проектов в этой сфере», — заключил Ткачёв.

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