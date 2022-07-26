Уже 23 июня 1941 года Кузнецкий металлургический комбинат приступил к выпуску продукции для фронта. Помимо металлургического производства в городе были созданы новые производства. Основой для них стали мощности эвакуированных из западных регионов страны предприятий. Для их снабжения в кратчайшие сроки были построены и начали работать Новокузнецкий алюминиевый и Кузнецкий ферросплавный заводы, Сталинская ТЭЦ. 7 июля 1942 года была выдана первая плавка. В жестких условиях был построен крупный завод качественной металлургии.

Выданы первые плавки броневого металла на Кузнецком металлургическом заводе. Сталинск (Новокузнецк) 1941

В 1941 году был введён в эксплуатацию крупнейший Таштагольский рудник, через год началась разработка Дурновского месторождения марганцевых руд, в 1943 году начал работу Одра-Башский рудник — в районе посёлка Мундыбаш. В конце войны выпуск местного сырья увеличился на 70%.

В 1943 году на ТЭЦ КМК были запущены два мощных турбогенератора, но основного повышения выработки электроэнергии удалось достичь благодаря внутренним резервам теплоцентрали. Суммарно производство электричества было увеличено в 1,5 раза.

Кузнецкий металлургический комбинат и город Сталинск (Новокузнецк). 40-е годы

Одновременно велась работа по приёму эвакуированных заводов и людей. Новокузнецк принял 15 эвакуированных предприятий и их персонал.

С первых дней войны в Новокузнецк (Сталинск) стали приходить госпитальные поезда с тяжелоранеными солдатами. За четыре года были приняты десятки военно-санитарных поездов. В городе дислоцировались 11 госпиталей. Также Новокузнецк приютил 300 детей блокадного Ленинграда.

Предприятия

С 1941 по 1945 год два предприятия города были награждены орденами, одно из них трижды.

С июня 1941 года по май 1945 года коллективом Кузнецкого металлургического комбината было произведено 28 тысяч тонн алюминия, 6173,4 тысячи тонн чугуна, 8215,1 тысячи тонн стали и 5625 тысяч тонн проката.

Труженики

22 марта 1943 года работникам Кузнецкого металлургического завода была присуждена Сталинская (Государственная) премия СССР — за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы. В том же году сталевар-скоростник Александр Чалков был удостоен звания лауреата Государственной премии — за освоение нового способа плавки высококачественного металла в большегрузных мартеновских печах.

Доменщики освоили производство ферромарганца и ферросилиция, а также довели коэффициент использования полезных объёмов доменных печей до уровня 0,83. В практике отечественной металлургии такого ещё не было.

Прокатчики разработали принципиально новую технологию производства броневого металла. Впервые броневой лист толщиной 45 миллиметров был прокатан на рельсобалочном стане «900».

Работники коксохимпроизводства научились изготавливать медикаменты.

Почти полторы тысячи новокузнечан удостоены орденов, медалей — за выполнение заданий по обеспечению фронта военной и оборонной продукцией.

Школьники занимаются сборкой автоматов, Сталинск (Новокузнецк)

Вклад города в Победу

По данным сайта «городатрудовойдоблести.рф», вклад Новокузнецка составил более 1 млн тонн броневой стали, 28 тыс. тонн алюминия, 6 173 400 тонн чугуна, 8 215 100 тонн стали, 5 625 000 тонн металлопроката, каждая вторая танковая броня из кузнецкой стали, каждый второй военный самолёт из кузнецкого алюминия, 17 млн рублей для танковой колонны, 11 госпиталей.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Новокузнецк в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.