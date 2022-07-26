Москва, , 15:18 — REGNUM Паника в Евроблоке после заявления Газпрома понятна. России все равно, что есть газ в Европе, что его нет, а вот для европейцев это не только вопрос выживания зимой, но и вопрос выживания всего Евросоюза, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Пламя газа kboyd

«Экономика Европы уже в катастрофическом состоянии. Инфляция в странах, использующих евро, установила еще один впечатляющий рекорд, достигнув в июне 8,6% в общем. Если брать отдельно по странам, то там ещё все печальнее: Эстония — 22%, Литва — 20,5%, Латвия – 19%, Словакия – 12,5%, Греция – 12%.

Дефицит ресурсов, глобальные проблемы и сбои в цепочках поставок, рекордные цены на энергоносители, которые выросли на 41,9% с начала года – всё это вынуждает многие предприятия закрываться или простаивать. Полнейшая безысходность и упадок ЕС по всем экономическим фронтам.

Более того, чтобы хоть как-то удовлетворить потребности производства и заполнить хранилища газом, Европа покупает при жесткой экономии потребления в большей части американский СПГ по завышенным рыночным ценам.

Если подобное будет продолжаться хотя бы года два, то от европейской экономики может попросту ничего не остаться.

Это как пекарня, у которой мука куплена в четыре раза дороже, чем у конкурента через дорогу. Год конечно можно поработать до первого кассового разрыва, потом можно набрать кредитов, а на третий можно со спокойной душой объявлять предприятие банкротом, потому что с такими ценами продукция не конкурентоспособна.

Именно сейчас это и происходит: экономика Европы полностью не конкурентоспособна и продолжает разваливаться на радость США, которые ещё и хорошо зарабатывают на этом.

Что касается России, то видно, что под предлогом ремонта турбин газопровода хотят ещё больше сократить прокачку газа и вызвать в падение ВВП Еврозоны по итогу года на 6-8%. Целью такого действия скорее всего является снятие санкций с РФ и прекращение поддержки Украины Европой.

ЕС не может отказаться от российских ресурсов и в Кремле это прекрасно понимают. Выбор у Евросоюза только один – либо долговой кризис, деиндустриализация, крах экономики, либо снятие санкций и сотрудничество с Россией. Для РФ, конечно, гораздо выгоднее сотрудничество с Европой, чем разрыв с ней. Разрыв как раз нужен исключительно США и Англии.

Ну, а пока поставки продолжаются хоть и 20% от мощности, Россия продолжает гуманитарную операцию по спасению Европы от замерзания зимой. Видимо в запасе есть иные ходы, чем просто прекратить подачу энергоресурсов в Европу.

Эксперты прогнозируют, что при 20% мощности газопровода Европа к зиме успеет заполнить хранилища только на 75-80%. В конце марта региону придётся выходить из отопительного сезона с запасами газа всего в 20%, а это очень низкий уровень», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейские страны поддались панике из-за озвученного Газпромом решения снизить ежедневные поставки российского газа по «Северному потоку».

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