Пекин, 26 июля 2022, 15:17 — REGNUM В случае посещения Тайваня с визитом спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси армия Китая даст на это свой ответ. Об этом 26 июля заявил журналистам официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Как отметил Тань Кэфэй, Пекин требует, чтобы Вашингтон реальными действиями не поддерживал «независимость Тайваня» и не организовывал поездку Пэлоси на остров.
«Но, если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань, решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности», — сказал он.
Также официальный представитель минобороны КНР уточнил, что спикер палаты представителей США является третьим по значимости представителем американских властей и в случае её визита будут серьёзно нарушены принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
«Он (визит Пэлоси) сильно навредит отношениям Китая и США в военной сфере и приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе», — пояснил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Китай выступил с предупреждениями в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.