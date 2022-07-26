Пекин, , 15:17 — REGNUM В случае посещения Тайваня с визитом спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси армия Китая даст на это свой ответ. Об этом 26 июля заявил журналистам официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Народно-освободительная армия Китая

Как отметил Тань Кэфэй, Пекин требует, чтобы Вашингтон реальными действиями не поддерживал «независимость Тайваня» и не организовывал поездку Пэлоси на остров.

«Но, если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань, решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности», — сказал он.

Также официальный представитель минобороны КНР уточнил, что спикер палаты представителей США является третьим по значимости представителем американских властей и в случае её визита будут серьёзно нарушены принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

«Он (визит Пэлоси) сильно навредит отношениям Китая и США в военной сфере и приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Китай выступил с предупреждениями в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.