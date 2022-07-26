Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Среди субъектов России Санкт-Петербург стал лидером как город, куда готовы переехать ради работы. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе сервиса Работа. ру.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

Сервис провёл опрос среди 3700 совершеннолетних пользователей. Среди них 47% готовы переехать ради постоянной работы или проекта. Другие же, 33%, совсем не готовы.

В качестве города для возможного переезда жители России выбирали чаще всего Петербург (38%). Москву выбирают несколько меньше людей (36%). В топ-три городов для переезда также вошёл Сочи с показателем 28%.

«Москву и Петербург чаще всего выбирают из-за более высокой оплаты труда и возможностей для карьерного роста, в Краснодарский край многие переезжают из-за теплого климата и близости к морю», — заявила директор по персоналу и организационному развитию Работа. ру Юлия Санина.

При этом количество вакансий в Петербурге продолжает возрастать. В июне появилось 100 тыс. новых предложений. А уровень безработицы по-прежнему держится на невысоком уровне.