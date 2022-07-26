Кампала, 26 июля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Россия готова продавать нефть любой заинтересованной в этом стране, заявил 26 июля глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована. И, если та или иная страна того хочет, никаких препятствий для этого нет, будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна», — заявил Лавров.

Министр также добавил, что Москва не только продает нефть, но и помогает развивать отечественную отрасль по переработке углеводородов, нефтепродуктов, использования газа в промышленности.

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