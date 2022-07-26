Астрахань, , 15:13 — REGNUM В Астраханской области 26 июля выявлены 88 пациентов с коронавирусом — на 13 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 63 человека. Всего на территории региона выявлено 119 тыс. 345 положительных результатов исследования.

114 тыс. 823 человека выписаны после курса лечения, в том числе 46 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 24 человека. Подтвержден один новый летальный случай.