Астрахань, 26 июля 2022, 15:13 — REGNUM В Астраханской области 26 июля выявлены 88 пациентов с коронавирусом — на 13 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
За сутки госпитализированы 63 человека. Всего на территории региона выявлено 119 тыс. 345 положительных результатов исследования.
114 тыс. 823 человека выписаны после курса лечения, в том числе 46 — за последние сутки.
За весь период скончались 3 тыс. 24 человека. Подтвержден один новый летальный случай.