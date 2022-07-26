Астрахань, 26 июля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Астраханской области 26 июля выявлены 88 пациентов с коронавирусом — на 13 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 63 человека. Всего на территории региона выявлено 119 тыс. 345 положительных результатов исследования.

114 тыс. 823 человека выписаны после курса лечения, в том числе 46 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 24 человека. Подтвержден один новый летальный случай.