Москва, , 15:12 — REGNUM Банк России разработал более 70 сценариев занятий финансовой грамотности, сообщает 26 июля пресс-служба банка.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Занятия будут «встроены» в другие предметы — в уроки математики, обществознания и окружающего мира, разработано свыше 70 сценариев для обучения.

«Эти сценарии публикуются на образовательной платформе Минпросвещения России «Моя школа» — ресурсе для методической поддержки учителей и обеспечения учеников из разных регионов страны цифровыми обучающими материалами», — рассказали в ЦБ России.

Детям предложат обсудить различные жизненные ситуации, например, варианты страхования и банковских вкладов на уроках обществознания.