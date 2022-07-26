Ульяновск, 26 июля 2022, 15:11 — REGNUM В Ульяновске меняют документ транспортного планирования в связи с переходом автобусных маршрутов на регулируемые тарифы. Об этом сообщается на сайте мэрии областного центра.
По данным администрации, с начала года МКУ «Организатор пассажирских перевозок» заключило муниципальные контракты на работы по регулируемому тарифу на 13 автобусных маршрутах, в стадии торгов находится ещё пять (№4,10,28,38 и 68).
С учётом данных изменений корректируется документ планирования, предусматривающий перевод на регулируемый тариф ещё не менее семи автобусных маршрутов. К сентябрю планируется переход на регулируемый тариф всех основных маршрутов.
По его словам, в городе будут «уходить от маловместительных, некомфортных» маршруток и переходить на автобусы средней и большой вместимости.
В Ульяновске на 88 муниципальных маршрутах работают 19 перевозчиков. По данным властей, ежедневно на линию выходят свыше 550 автобусов, которые выполняют более 4,9 тыс. рейсов, 85 трамваев совершают 1310 рейсов, 36 троллейбусов — 695 рейсов.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в Ульяновске начал курсировать новый автобусный маршрут, который связал посёлок Мостотряд с городом. Также заявлялось о запуске маршрута из посёлка Индово.
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