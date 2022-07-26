Ульяновск, 26 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Ульяновске меняют документ транспортного планирования в связи с переходом автобусных маршрутов на регулируемые тарифы. Об этом сообщается на сайте мэрии областного центра.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

По данным администрации, с начала года МКУ «Организатор пассажирских перевозок» заключило муниципальные контракты на работы по регулируемому тарифу на 13 автобусных маршрутах, в стадии торгов находится ещё пять (№4,10,28,38 и 68).

С учётом данных изменений корректируется документ планирования, предусматривающий перевод на регулируемый тариф ещё не менее семи автобусных маршрутов. К сентябрю планируется переход на регулируемый тариф всех основных маршрутов.

«Мы не можем оставить пассажиров один на один с недобросовестными перевозчиками, которые готовы установить цену проезда в 35, 40 и даже 45 рублей», — поясняет глава Ульяновска Дмитрий Вавилин .

По его словам, в городе будут «уходить от маловместительных, некомфортных» маршруток и переходить на автобусы средней и большой вместимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в Ульяновске начал курсировать новый автобусный маршрут, который связал посёлок Мостотряд с городом. Также заявлялось о запуске маршрута из посёлка Индово.